Una cinquantena de cotxes venuts a la Fira del vehicle de segona mà

El tancament final va ser positiu i els venedors van mostrar-se altament satisfets

La 5a edició de la Fira laurediana del vehicle d’ocasió, que s’ha celebrat durant el cap de setmana, va tancar ahir positivament amb una mitjana de 4 turismes venuts per concessionari, és a dir, una cinquantena de cotxes al llarg del cap de setmana. El cònsol major, Josep Majoral, va remarcar aquesta xifra com “molt favorable”. A banda de les vendes, la Fira també va deixar molts clients en contacte amb els concessionaris per la possibilitat de futures adquisicions.



El sector de la segona mà, segons el cònsol major, es troba en un moment d’alta demanda i manca d'estoc. Per tant,