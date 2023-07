Un videomapatge obrirà la programació cultural d'estiu d'Encamp

Actualitzada 03/07/2023 a les 14:41

Un vídeomapatge, un espectacle de llum i música projectat sobre la façana d’un edifici, en aquest cas sobre la història de Ràdio Andorra i sobre el mateix edifici que la va acollir, obrirà la programació cultural d’estiu de la parròquia d’Encamp amb una sessió de l’Encamp en Clau de Llum, que tindrà lloc a les 22.15 hores, aquest dijous 6 de juliol.L’espectacle consistirà en una projecció artística, amb música i guió original, que repassarà les diferents etapes, des de la dècada dels 40 fins a la dècada dels 80, de l’emblemàtica emissora de ràdio, sobre el propi edifici que la va acollir i que actualment, una vegada rehabilitat, és la seu d’Andorra Turisme.La vetllada l’obrirà un espectacle de dansa de l’Esbart Sant Romà en els mateixos jardins de Ràdio Andorra i clourà amb un concert de Made in Black.La programació cultural d’estiu es complementarà amb “els vespres d’estiu”, on tots els dijous a les 19.00 hores del vespre hi haurà música en directe a la plaça de Sant Miquel. Exceptuant el primer dia que l’actuació començarà a les 19.30 hores i serà en divendres, amb els grup andorrà Freyj.La programació cultural es complementa amb una programació especial al Pas de la Casa, que aquest any es centra en el públic infantil, ja que tots els dimarts al matí a les 11.00 hores tindrà lloc un espectacle infantil a la plaça de l’Església, especialment dirigit al públic familiar. Demà dimarts serà el torn dels Atrapasomnis amb l’espectacle “El Planeta Violeta”.