S'incrementa el número d'informadors turístics per aquest estiu

Actualitzada 03/07/2023 a les 13:52

El comú ha donat la benvinguda aquest matí als joves “blaus” que conformaran les estades estivals d’informadors turístics. El cònsol major, David Astrié, ha assegurat que els mesos de juliol i agost seran d’alta afluència turística, pel que ha decidit “incrementar sensiblement el nombre de monitors”. S’ha destinat 38 joves als informadors de carrer, 19 a les oficines de turisme i s’incorporen, per primera vegada, 7 nous guies al Museu de la Bicicleta. El comú ha considerat apropiat reforçar aquesta secció, atès la demanda de visites que reb el Bici Lab Andorra.A banda del personal del departament de Turisme, s’ha fet reforç el departament de Medi Ambient amb la incorporació de 14 joves, al Servei de Social amb 34, al casal del Llamp amb 19 monitors, a la Ludoteca de Santa Coloma amb 15 i al Rusc s’han afegit 4 més. Al llarg de l’estiu, s’aniran incorporant d’altres informadors al departament d’Esports, 27 a escoles esportives i 10 als Serradells.Astrié ha destacat la importància de donar una bona imatge de la parròquia i de facilitar ajuda als visitants durant els propers dos mesos. Ha aclarit que “són la cara del comú” i ha animat als joves, entre 16 i 22, a gaudir de la feina.D'altra banda, el comú d'Encamp ha donat la benvinguda a aquest matí als 80 joves estudiants que ocuparan llocs de treball com a treballadors públics interins durant els mesos de juliol i agost en diferents departaments i àrees comunals. L'acte de benvinguda ha anat a càrrec de la cònsol major, Laura Mas, i de la directora de Recursos Humans Cathy Juan. Posteriorment, els joves han rebut una sessió formativa en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.Els joves aportaran reforç en els serveis comunals de Medi Ambient, Turisme, Esports, Finances o Manteniment. A més una trentena d'ells faran de monitors de lleure ajudants de monitors per a les colònies a l'alberg de la Baronia i les activitats infantils i juvenils d'estiu a Encamp i a Pas de la Casa.