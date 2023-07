La segona Festa de Ràmio se celebrarà dissabe vinent a partir de les 9 hores

Actualitzada 03/07/2023 a les 06:42

El comú d’Escaldes-Engordany va fixar una nova data per a la celebració de la segona Festa de Ràmio després que s’hagués d’anul·lar el mes de juny passat per la mala climatologia. Finalment, va estar ajornada i fixada al proper dissabte 8 de juliol.En un comunicat, el comú va especificar que la segona Festa de Ràmio s’iniciarà a les 9 hores i hi haurà un curs d’etnobotànica.Paral·lelament, a les 10 hores l’entitat Velles Cases Andorranes durà a terme una xerrada i a les 11 hores es donarà pas a un seguit de jocs de pistes. Més tard, hi haurà un dinar popular amb música. Aquesta serà la festa oficial que donarà per encetada una nova temporada a Ràmio.No obstant això, el comunicat va apuntar que les activitats a Ràmio ja han donat el tret de sortida. La primera d’elles va ser el primer retir de ioga i les activitats a Ràmio s’acabaran cap a finals de setembre.