Astrié diu que s'estudiarà com corregir les retencions provocades per l'Ironman

Actualitzada 03/07/2023 a les 18:20

La cursa triatló Ironman 70.3 Andorra celebrada ahir va provocar retencions de prop de quatre hores a les carreteres d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. El cònsol major de la capital, David Astrié, ha reconegut aquesta tarda aquestes afectacions i ha afirmat que un cop finalitzi l'Andorra Multisport Festival, en el qual s'emmarca la cursa, faran una "valoració de cara a l'any que ve" per tal de corregir els possibles errors comesos.Degut a la cursa, l'avinguda Tarragona en sentit nord va quedar ahir col·lapsada durant quatre hores, de les 11.30 fins a les 15.30 hores, i a la carretera de l'Obac en sentit sud també hi va haver cues des de les 12.30 fins a les 15.15 hores. Tot i reconèixer aquests problemes, Astrié ha reivindicat que "des d'Ironman es va fer un esforç de comunicació important amb cartells informatius a tot arreu on s'indicava que hi hauria afectacions de trànsit durant tres o quatre setmanes abans de la prova". En tot cas, ha afegit que "després de cada edició de l'Andorra Multisport Festival es fa una valoració i s'estudien quins retocs es poden aplicar per corregir o ajustar les coses que no funcionen", i així faran aquest any també.