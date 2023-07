500 visitants han utilitzat el telecabina d'Arinsal el primer cap de setmana d'obertura

Actualitzada 03/07/2023 a les 13:57

Èxit de la iniciativa conjunta entre el comú de la Massana i el teixit empresarial d'Arinsal d'obrir el telecabina durant els caps de setmana d'estiu. Més de 500 visitants han utilitzat el giny mecànic durant el primer cap de setmana d'obertura. El passat dissabte, el viatge amb el telecabina va ser gratuït, per celebrar la posada en marxa del telecabina i el tancament al trànsit de la carretera de Comallemple, que durant els caps de setmana es destinarà exclusivament als vianants, que vulguin gaudir del paisatge, i als ciclistes, per tal que tinguin una via segura per entrenar i per iniciar als infants a aquesta pràctica.“Aquest cap de setmana hem viscut un gran cap de setmana a Arinsal i hem comprovat la capacitat dinamitzadora que tenen el telecabina i el ciclisme de carretera”, afirma el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, que assegura que “el treball conjunt entre d’administració comunal i els privats és essencial per assolir l’èxit dels projectes, ja que vol dir que compartim criteris i direccionem les estratègies turístiques en el mateix sentit”.El comú de la Massana recorda que el cost d’obrir el telecabina és compartit entre el comú i dinou establiments d’Arinsal. El cost del tiquet és de 3 euros, però si s’ha fet alguna consumició als establiments adherits a la iniciativa, es pot obtenir un val gratuït. Durant tot l’estiu hi haurà propostes diàries per descobrir l’entorn natural i divertir-se amb els jocs de pistes, escape rooms a l’aire lliure i recórrer els camins dels Menairons i del Tamarro.