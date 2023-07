Futura marquesina de bus interactiva i alimentada amb plaques solars

La proposta dels pressupostos participatius es materialitzarà a Bonaventura Armengol

La proposta més votada dels projecte de pressupostos participatius de la capital s’ha hagut de descartar en considerar que era contrària a l’esperit de la Llei d’economia circular. Es tractava de màquines que recompensessin per reciclar, quan el que propugna la llei és la reducció de residus. Així que ara la corporació s’ha posat en marxa per fer realitat la segona proposta més votada, la d’instal·lar parades d’autobús interactives i ecosostenibles i ha licitat el concurs per adjudicar el subministrament i instal·lació d’una marquesina que compleixi amb aquests criteris al carrer Bonaventura Armengol. La instal·lació haurà de disposar d’una pantalla