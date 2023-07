Més de 200 cotxes a la Fira del vehicle d'ocasió

Actualitzada 01/07/2023 a les 13:25

Sant Julià de Lòria acull la cinquena edició de la Fira del vehicle d’ocasió amb prop de 200 cotxes d'ocasió i 15 expositors a la Borda Huguet, al mateix emplaçament de l’any passat. L’oferta inclou turismes amb un quilometratge entre 10 i 100 mil de primera marca, esportius i elèctrics. La fira també incorpora complements i accessoris del món del motor, sent la balisa de senyalització una de les novetats d’aquest any, atès que la DGT ha prohibit els triangles d’emergència en autovies i autopistes.Tot i haver ajornat la fira per causes climatològiques, el comú espera rebre una expectació similar a la de l'any passat i també beneficiar els comerços i el sector comercial de la parròquia. El cònsol major, Josep Majoral, ha declarat que demà farà el balanç de l’esdeveniment. La fira es manté oberta fins avui a les 20h i demà diumenge de les 10 a les 19 hores amb accés gratuït.