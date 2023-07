Hi haurà videovigilància a totes les instal·lacions després de l’accés il·lícit d’uns desconeguts

a la de Can Diumenge

Capesa amplia els mecanismes de seguretat de totes les seves instal·lacions després de l’atac vandàlic que va patir el dipòsit de Can Diumenge fa alguns dies. Uns desconeguts es van colar a l’interior després de trencar fins a tres portes i va provocar diversos danys materials que, sortosament, no van tenir cap afectació a l’aigua i, per tant, a la salut pública. El risc, però, hi era, així que la companyia escaldenca va encomanar de seguida que va tenir constància dels fets les analítiques pertinents per descartar qualsevol alteració. I a banda de donar a conèixer els fets a la