Obertura del Funicamp i ampliació de rutes d'ebike

Actualitzada 30/06/2023 a les 17:41

El Funicamp obre demà les portes per iniciar la temporada d'estiu d'enguany que s'allargarà fins a l'11 de setembre. El giny funcionarà de les 10 a les 17 hores, fent l'última pujada a les 16 hores. Una de les novetats principals de la temporada és l'ampliació i millora del servei d'ebikes, feta juntament amb Grandvalira en diferents sectors de la parròquia, segons ha explicat el conseller de Turisme d'Encamp, Nino Marot. "El 2020 el comú va posar en marxa sis tracks que estaven només als sectors d'Encamp, els Cortals i Grau Roig, i enguany, amb l'ampliació arribem fins al Pas de la Casa", concreta. A més, el conseller ha destacat que han millorat la senyalització i ubicat diferents punts de càrrega elèctrics al llarg de les rutes.D'altra banda, Encamp renova per segon any consecutiu la pesca sense mort gratuïta per als menors de 14 anys a l'estany del Cubil, així com les visites a l'orri del Cubil i Encenrrera. L'activitat és gratuïta per als nens de 6 a 14 anys i hi haurà un guia especialitzat per ensenyar les tècniques de pesca als assistents. Els adults per tal de realitzar la pesca sense mort hauran de tenir llicència de temporada o obtenir la llicència turística de pesca d'un dia a l'oficina de Turisme d'Encamp o a la pàgina web de Govern.