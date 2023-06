Més de 100 activitats esportives a l'aire lliure a Encamp

Actualitzada 30/06/2023 a les 14:33

Encamp inicia demà les més de 100 sessions d'activitats esportives dirigides a l'aire lliure programades per aquest estiu a la parròquia. La primera sessió, que consisteix en una sessió de ioga, tindrà lloc demà a Sant Romà de les Bons. El comú informa que enguany, i com a novetat, es faran dues sortides de senderisme al cap de Rep que clourà amb una sessió de ioga en alta muntanya els dies 29 de juliol i 26 d'agost, mentre que les sessions de cycling es faran a la terrassa del nou gimnàs encampadà.El comú recomana portar màrfega i coixí -opcional- per a les classes de ioga, així com roba i calçat adequat, així com aigua per hidratar-se. Totes les activitats són gratuïtes, encarades a persones majors de 14 anys i cal fer reserva prèvia amb un màxim de 48 hores d'antelació.