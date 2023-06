El comú revisarà cunetes, embornals i clavegueram

Actualitzada 30/06/2023 a les 17:10

El cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ha assenyalat aquesta tarda que els propers dies s'endegarà una revisió generalitzada de cunetes, embornals i clavegueram per verificar-ne l'estat després de les intenses pluges d'ahir. Es tracta, ha precisat Majoral, d'una feina que es fa periòdicament però que procedeix fer-la ara de nou després del que pot haver arrossegat l'aigua per tal d'efectuar la neteja que s'escaigui.Malgrat l'episodi de tempestes excepcional no s'han hagut de lamentar danys materials de rellevància (el parc del Benestar va quedar ple de terra i s'ha hagut de tornar a tapar i asfaltar una rasa de la carretera de Juberri que estava coberta amb sorra i l'aigua se la va endur, ha apuntat Majoral sobre els desperfectes detectats) i avui tota la xarxa de carreteres secundàries ja havia recuperat la normalitat. "Queden alguns trams per netejar però no alteren el trànsit, és per deixar-los impecables", ha indicat Majoral, que ha través de les xarxes socials la "rapidesa, diligència i professionalitat" dels equips d'emergència i els treballadors comunals.