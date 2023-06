El bus d'estiu fins a Sorteny es posa en marxa demà

Actualitzada 30/06/2023 a les 14:05

La línia de bus parroquial d'Ordino s'amplia a partir de demà i durant tot l'estiu fins al parc natural de la vall de Sorteny. Els usuaris podran arribar-hi en transport públic de forma gratuïta amb el títol nacional d'abonament. Les freqüències des del CEO d'Ordino començaran a les 8 hores i finalitzaran a les 19 hores, cada mitja hora i amb l'última tornada des del parc -aparcament Canya de Rabassa- a les 19.30 hores.Els visitants que vulguin arribar al parc en vehicle particular trobaran l'accés limitat des de les 8.30 a les 16 hores, segons alerta el comú. L'aparcament tindrà un cost de 4 euros per turismes i dos per a motos.