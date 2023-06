Els molestos pel projecte volen que s’analitzi bé la normativa aplicable a la zona

Veïns de Sant Julià de Lòria molestos per la proposta d’un privat de construir una benzinera als terrenys situats entre l’avinguda Francesc Cairat i el tram inicial de la carretera de Fontaneda han buscat assessorament jurídic per aturar el projecte. Segons va poder saber el Diari, el veïns –la majoria dels quals viuen en aquest punt de la parròquia– tenen dubtes sobre la legalitat de la iniciativa, que impulsa el propietari dels solars, i és per això que ja han encarregat a un equip d’advocats que analitzi la normativa urbanística aplicable en aquesta zona perquè determini si s’hi pot construir