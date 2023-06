S'estrenen els jocs infantils del carrer dels Veedors

Actualitzada 29/06/2023 a les 06:50

El comú d’Escaldes-Engordany va obrir ahir a la tarda al públic la zona ampliada del parc del Prat del Roure en l’espai que s’ha habilitat on fins ara hi havia un tram del carrer dels Veedors. Els infants van gaudir des de primera hora de la tarda dels nous jocs que s’hi han instal·lat per a totes les edats.El carrer dels Veedors ja fa temps que no s’utilitza com a vial per al trànsit rodat. L’ús que se li ha donat els últims anys ha estat majoritàriament per a vianants i bicicletes. A més, s’ha utilitzat sempre com a zona d’esbarjo, on hi han passat marxes populars, com la Mou-te bé, o la cursa d’obstacles Olympus Race, entre d’altres.Amb la intervenció la zona verda del Prat del Roure ha guanyat uns 1.000 metres quadrats de superfície. Les obres s’han enllestit dins del termini previst, ja que el contracte d’adjudicació establia que acabessin a començament de l’estiu. Els treballs han tingut un cost total de 239.000 euros per a la corporació, segons l’edicte publicat al BOPA.