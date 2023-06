La Massana inaugura el nou accés al parc del Comapedrosa

Actualitzada 28/06/2023 a les 14:56

La Massana ha inaugurat aquest matí el camí de les Carboneres, el nou accés al parc natural del Comapedrosa. Així, la pista quedarà com a via per als vehicles de serveis. El comú indica que es tracta d'un antic camí que s'ha recuperat, modificant algun tram per fer-lo més accessible i introduint tres passarel·les perquè sigui una via segura per als excursionistes. La longitud del recorregut és de 430 metres, amb un desnivell suau i de baix nivell.El comú organitza dissabte una sortida guiada per conèixer el camí i l'antic ofici dels carboners. La sortida serà a les 10 hores des de la caseta del parc. Cal fer inscripció prèvia trucant a l'oficina de turisme o enviant un correu electrònic a turisme@comumassana.ad.