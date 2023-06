L'spa de Caldea reobre dissabte amb un estiu “prometedor” al davant

El director general del termolúdic, Miguel Pedregal, espera que el nombre de visitants sigui superior al de l’any passat

El termolúdic de Caldea recuperarà dissabte l’activitat després de dos mesos i mig de tancament a conseqüència de l’habitual millora de les instal·lacions que es du a terme durant la temporada baixa. Aquesta reobertura s’enfronta enguany molt positivament des de l’empresa, ja que, en paraules del director general, Miguel Pedregal, s’espera que aquest sigui un estiu “prometedor” pel que fa al nombre de visitants, així com “superior” al que es va registrar l’any passat.



Caldea tanca cada any el termolúdic pels volts del mes de maig per fer una revisió de les instal·lacions i petites obres de millora de les infraestructures.

