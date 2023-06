Emocionant acte d'homenatge a mossèn Ramon pels seus 60 anys de sacerdot

Actualitzada 29/06/2023 a les 14:10

Mossèn Ramon ha celebrat una missa aquest matí a l'església Sant Pere del Tarter en honor als seus 60 anys com a sacerdot. D'aquests, 57 han estat exercits a Canillo i és considerat com una figura emblemàtica de la parròquia.L'acte també ha celebrat la festa major de Sant Pere del Tarter, apòstol i patró del veïnat de Canillo, i ha estat acompanyat pel Grup Sardanistes Montserrat, que també celebrava els 50 anys des de la seva creació. El grup de joves ha ofert uns cants durant la missa i un ball de sardanes posterior a l'acte.L'acte ha comptat amb la presència del ministre de Medi ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i del cònsol menor, Marc Casal, qui ha aprofitat per presidir unes paraules i s'ha dirigit al mossèn Ramon com "un conseller savi, un amic fidel". L'acte ha finalitzat amb una ofrena pels seus 60 anys.