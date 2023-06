El comú instal·larà plaques fotovoltaiques a la Closeta i a les Fontetes

El comú de la Massana instal·larà plaques fotovoltaiques als edificis comunals de la Closeta i les Fontetes. Les dues minicentrals es preveu que generin 190.000 kW anuals, el 70% de la despesa en energia elèctrica dels dos immobles. La cònsol menor, Eva Sansa, ha explicat avui al matí en la roda de premsa posterior al consell de comú que l'edifici de la Closeta disposarà de 108 plaques, mentre que el de les Fontetes en tindrà 192. En el futur, ha detallat la mandatària, caldrà aïllar les finestres de la Closeta i substituir-ne la caldera de gasoil per un sistema d'aerotèrmia. El projecte tindrà un cost de 255.818,02 euros i s'amortitzarà en un període de 10 anys.

En la sessió el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, ha explicat que aquest any tornarà a obrir el telecabina d'Arinsal durant la temporada d'estiu. La proposta va posar-se en marxa l'any passat en format de prova pilot. El telecabina obrirà els caps de setmana de dos quarts de deu del matí a dos quarts de sis de la tarda i del juliol a la segona quinzena de setembre. Per finançar el projecte, que puja a 24.000 euros, el comú ha arribat a un acord amb 19 establiments hotelers i de restauració del poble perquè hi facin una aportació d'11.900 euros. A canvi, podran oferir als seus clients entrades gratuïtes al telecabina. Els usuaris que no consumeixin en aquests comerços hauran de pagar un tiquet de tres euros, que els donarà dret a una pujada i una baixada amb el giny. El comú espera que entre les aportacions dels empresaris i la venda de les entrades es cobreixi el cost de fer funcionar l'aparell. El servei començarà a funcionar aquest mateix cap de setmana. Garrallà ha informat que l'any passat van pujar al telecabina unes 5.000 persones.