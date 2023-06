El camí de les Carboneres serà el nou accés al Comapadrosa

Dissabte s’organitza una sortida per descobrir el sender

Les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, els consellers de Medi Ambient i Turisme, Sergi Gueimonde i Josep Maria Garrallà, acompanyats pels tècnics comunals i per membres del quart d’Arinsal, van inaugurar ahir al matí el nou camí de les Carboneres, que des d’ara passa a ser el nou accés al parc natural del Comapedrosa.



D’aquesta manera, la pista quedarà com a via per als vehicles de serveis. De fet, es tracta d’un antic camí, que s’ha recuperat, modificant-ne algun tram per fer-lo més accessible i introduint-hi tres passarel·les perquè sigui una via segura per als excursionistes. La