Dinar popular i música a la festa major del Pas

Actualitzada 29/06/2023 a les 16:20

El Pas de la Casa ha celebrat avui la primera jornada de festa major amb la missa de Sant Pere, l'hamburguesada popular i música de tribut a Elvis. Els actes han servir per retre homenatge a Salvador Caceres per ser un dels pioners de la festa i precursor de la comissió de festes, segons informa el comú.Les activitats continuen a la tarda amb una festa de l'escuma, un berenar de germanor, jocs d'aigua i un concurs de petanca i a la nit hi haurà focs artificials i l'actuació de Rumband. La festa major es prorrogarà durant el cap de setmana amb el mercat d'oportunitats La Braderie i la Festa de la Multicultura, que tornen després dels anys d'aturada per la pandèmia.El mercat es farà dissabte i diumenge pels carrers comercials que es convertiran en peatonals, amb articles amb ofertes i descomptes. Els infants tindran activitats i inflables i hi haurà espectacles itinerants. I la Festa de la Multicultura es celebrarà dissabte a partir de les 21.30 hores i fins a les cinc del matí a la plaça de l'Església per promoure la convivència entre comunitats amb música, actuacions i propostes gastronòmiques.