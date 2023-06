Ajornada la inauguració de les fonts de colors per les tempestes

Actualitzada 29/06/2023 a les 12:32

La inauguració del passeig de les fonts de colors de la rotonda d'Andorra la Vella queda ajornada per a demà per l'avís groc de fortes precipitacions. El comú ha informat que Protecció Civil desaconsella la celebració de l'acte previst per a les 22 hores perquè el pronòstic indica que hi haurà tempestes intentes aquesta nit.L'obertura oficial de les fonts es farà demà amb l'espectacle a les 22 hores.