S'avancen les excavacions arqueològiques del pont dels Escalls

Actualitzada 28/06/2023 a les 06:36

Els tècnics del departament de Patrimoni Cultural van iniciar ahir els treballs arqueològics al pont dels Escalls. El treball es farà abans de la restauració prevista per al mes d’agost. L’executiu va informar que la intervenció es fa perquè el pont “presenta un alt grau d’autenticitat” i, abans de fer reformes, “cal tenir-ne un coneixement més profund”.L’excavació consistirà en l’obertura de tres sondejos de diagnosi, un a la part central i un altre a cada cap del pont, “que determinaran el projecte de restauració”. Aquesta intervenció durarà una setmana i servirà per saber com està construït el pont, les possibles fases que es puguin identificar en el paviment i la datació.