Més de vint activitats aquest estiu pels padrins d'Encamp

Actualitzada 28/06/2023 a les 19:51

El comú d'Encamp inicia el 4 de juliol les sortides d'estiu de la gent gran. La iniciativa s'emmarca en el programa de lleure previst per al col·lectiu i inclou més de vint activitats esportives, d'oci i culturals, segons informa la corporació en nota de premsa. Els dimarts i dijous es faran caminades per espais de la parròquia i del país, com per exemple al camí de Mojácar, al rec del Solà, la ruta del Ferro, les Pardines, el camí Ral, el camí fins a Ràdio Andorra o la Vall d'Incles.Entre les visites culturals i excursions de muntanya hi ha Casa Cristo, Sant Romà de les Bons, el mirador solar de Tristaina, el pont tibetà, el mirador de Roc del Quer o el museu Thyssen. Finalment, s'oferirà una sortida a Caldea, a la Formatgeria Raubert a Escàs i al Pastador.El punt de sortida de totes les activitats serà la plaça de Sant Miquel d'Encamp i l'horari variarà entre les 9 i les 10.30 hores en funció de l'activitat. Per participar-hi cal fer reserva prèvia a La Valireta com a màxim un dia abans de l'activitat, el cost és d'un euro per sortida i persona.La cloenda de les sortides d'estiu tindrà lloc el 31 d'agost amb una masterclass de ball a la plaça dels Arínsols i un acte de tancament al Cafè del Poble. El programa complet de les sortides es poden consultar aquí