La carretera de Comallemple es tallarà tots els matins dels caps de setmana

Actualitzada 27/06/2023 a les 06:57

La circulació de vehicles a la carretera de Comallemple quedarà tallada els matins del cap de setmana des de les 8 a les 12 hores a partir de dissabte vinent i durant tot l’estiu. A més, el telecabina d’Arinsal funcionarà cada cap de setmana de les 9.30 a les 17.30 hores. El cost del tiquet és de tres euros, però el comú de la Massana indica que en cas de fer alguna consumició a la vintena d’establiments d’Arinsal adherits es pot obtenir un val gratuït. El comú va destacar que les mesures tenen com a finalitat afavorir el pas de ciclistes i visitants a l’estació d’Arinsal. Per celebrar les novetats estivals, el mateix dissabte hi haurà una sortida ciclista des de les Fontetes fins a Arinsal. La inscripció es pot fer a través de visitlamassana.ad. A l’estació d’Arinsal hi haurà una festa, amb una gimcana infantil amb bicicleta i un taller d’iniciació al ciclisme per a adults.