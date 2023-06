La capital acollirà la Motand els dies 7 i 8 de juliol

Andorra la Vella acollirà el 7 i 8 de juliol la Motand, un nou esdeveniment centrat en el món de la moto que tindrà com a eix principal una fira dedicada a aquest vehicle, i que tindrà les avingudes d’Enclar i Santa Coloma de la capital com a epicentre.



L’activitat principal d’aquesta nova aposta del comú serà una fira en col·laboració amb el sector privat que pretén donar a conèixer els últims models del món de les motos i els productes que ofereixen els comerços de la zona, àmpliament especialitzats en el sector. A més, també hi haurà simuladors de MotoGP,