L'Esquí Club d'Andorra cedeix el premi al mèrit esportiu al comú

Actualitzada 27/06/2023 a les 14:35

L'Esquí Club d'Andorra, l'entitat d'esquí d'Andorra la Vella, ha cedit a la parròquia el premi al mèrit esportiu, atorgat per la Federació Andorrana d'Esquí. El cònsol major, David Astrié, i el cònsol menor, Miquel Canturri, han rebut avui el trofeu de la mà de la presidenta i el vicepresident de l'entitat, Meritxell Sangrà i Josep Maria Huertas. D'aquesta manera, el guardó quedarà sota l'empara del comú durant un any, fins que la FAE anunciï el pròxim guanyador.L'ECA ha rebut el reconeixement fins a set ocasions. Els cònsols han aprofitat per felicitar el club per a la seva tasca al món esportiu i han destacat l'entusiasme per poder custodiar un any més el guardó a les dependències comunals.