El refugi Borda de Sorteny rep el segell de la reserva de la biosfera

Actualitzada 27/06/2023 a les 06:57

El refugi guardat Borda de Sorteny va rebre ahir al migdia el segell que el distingeix com a empresa compromesa amb la reserva de la biosfera, atorgat pel comú d’Ordino. La corporació destaca el treball del refugi en l’estalvi dels comuns (és a dir, aigua, electricitat i aliments), i la promoció dels productes de proximitat de la vall, com la mel, els embotits i carn de quilòmetre zero de poltre i vedella. Es tracta de la primera empresa que rep aquest distintiu del comú. El segell té l’objectiu d’impulsar un desenvolupament econòmic que s’alineï amb els valors de la reserva de la biosfera i la sostenibilitat.