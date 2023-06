Camp critica Concòrdia per voler limitar la construcció al fons de vall

Actualitzada 27/06/2023 a les 15:27

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha criticat avui al migdia en roda de premsa la proposta de Concòrdia de limitar la construcció al fons de vall. El mandatari ha afirmar que "cal anar molt amb compte" abans de fer modificacions de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU), ja que la política urbanística "afecta moltes persones". Camp ha remarcat que no se'n pot parlar "de forma molt genèrica", i ha posat l'exemple de Canillo, on el Poup permet la construcció més enllà del que podria considerar-se el fons de vall, "però de forma sostenible i reduint la màxima edificabilitat permesa". El cònsol major ha remarcat que, abans de fer canvis en la LGOTU, caldrà parlar "amb tots els actors implicats i ha recordat que Canillo va aprovar "una pla d'urbanisme valent amb la LGOTU anterior".Camp ha fet aquestes manifestacions després de la sessió de comú on s'ha presentat la liquidació pressupostària del primer trimestre que s'ha saldat amb un resultat positiu de 3,3 milions d'euros. El comú havia executat fins a final de març 2,1 milions en despeses, un 10,6% del pressupostat, i 5,4 milions d'ingressos, un 27,1% del previst als comptes del 2023.