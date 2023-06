El comú encara no ha aprovat els permisos per construir les instal·lacions

Un privat projecta de construir una benzinera a Sant Julià de Lòria, als terrenys situats entre l’avinguda Francesc Cairat i el tram inicial de la carretera de Fontaneda. Fonts del comú lauredià han confirmat al Diari que l’impulsor del projecte ha mostrat interès a construir i explotar un negoci de distribució de carburants per a vehicles. Tot i això, aquestes mateixes fonts van detallar que encara no s’han aprovat les llicències comunals necessàries per poder fer les obres i començar a operar el negoci.



En els terrenys on es projecta construir la benzinera actualment hi ha uns edificis tipus borda i

#1 Joan

(27/06/23 06:41)