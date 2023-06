Una quinzena d'obres en marxa a Canillo amb una inversió total de 7 milions

Actualitzada 26/06/2023 a les 12:39

El comú de Canillo té actualment més d'una quinzena d'obres en marxa i preveu finalitzar la gran majoria abans de finals d'any, segons indiquen en nota de premsa. L'obra de més envergadura és el nou Centre d'Atenció Primària, que s'ubicarà a Prat del Riu amb una previsió d'acabament i posada en marxa el gener del 2024. El cost total de l'obra ascendeix a 2 milions d'euros. D'altra banda, el comú es troba en la fase tres del projecte d'embelliment de Soldeu, que té un cost de 933.000 euros i s'allargarà fins al novembre. Les actuacions inclouen també la renovació de xarxes d'aigua residuals, pluvial i potable: la reubicació d'hidrants i l'ampliació de les xarxes de FEDA i d'Andorra Telecom.A més, la corporació està en ple desenvolupament del primer tram d'obres d'eixamplament de la CS230 a Meritxell, amb un cost de 940.000 euros per eixamplar l'actual carretera en els dos marges. Tanmateix, s'està executant l'eixample d'un tram de 215 m de la carretera de Prats per 655.000 euros i a la zona de la Muntada de Prats s'està fent u aparcament descobert i un pump track. Aquesta darrera actuació té un cost estimat de 350.000 euros.Al Tarter, s'estan fent les obres d'embrancament de les xarxes pluvials i residuals per 60.000 euros, així com un tram de la xarxa d'aigua potable del comú de Canillo a Incles, d'uns 500 metres, que ha tingut un cost de 125.000 euros. D'altra banda, s'estan enllestint els detalls del nou parc infantil de l'Aldosa, amb una inversió de 90.000 euros i el comú informa que el mes de juliol es reobrirà el parc del Sella a Canillo.El comú, aprofitant les vacances escolars, iniciarà l'envelliment de la Callisa de Roda per 250.000 euros. Es preveu l'obra d'empedrat i renovació dels serveis de tot el carrer. Després de l'estiu la corporació començarà la remodelació de la Callisa de Ransol amb un pressupost de 198.000 euros.Finalment, a l'Ariana s'ha fet una rasa d'un quilòmetre per incloure la nova xarxa de FEDA per un cost de 330.000 euros, a més s'està construint la caseta de fusta per encabir els serveis previstos per al Pont Tibetà, com una zona de bar amb barra freda i un punt obert a l'exterior de recollida selectiva. La zona també constarà d'una terrassa de fusta unida a la mateixa construcció amb un cost total de 250.000 euros. Entre les darreres obres hi ha la col·locació de sistemes de protecció de caiguda de blocs rocosos a la carretera de Montaup i la remodelació del taller i de la zona de serveis del comú.