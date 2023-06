Simuladors de MotoGP i exhibició d'Emilio Zamora al Motand

Actualitzada 26/06/2023 a les 13:47

Andorra la Vella acollirà el divendres 7 i el dissabte 8 de juliol el Motand, el nou esdeveniment impulsat pel comú vinculat al món de la moto. Les activitats se centraran a les avingudes d'Enclar i a Santa Coloma, coincidint amb la marxa moto-turística Rider 468, organitzada per la Penya Motorista l'Esquirol.El cònsol menor, Miquel Canturri, ha explicat que el Motand comptarà amb una fira de la moto com a eix central, on es mostraran els últims models de món de motos i els productes que ofereixen els comerços de la zona. El gruix de les propostes tindrà lloc dissabte amb una quinzena d'activitats per a tots els públics com l'exposició de motos clàssiques a les 11 del matí i el simulador de MotoGP. A més, es farà una activitat de motos elèctriques per als més petits i un Escape room infantil. La jornada tancarà amb una exhibició d'acrobàcies d'Emilio Zamora a les 18.30 hores i un concert de versions del grup Fóssils.