Les obres de rehabilitació del pont de Sant Miquel comencen demà

Els treballs de rehabilitació del pont de Sant Miquel d’Encamp començaran demà, segons va recordar ahir el comú en una publicació a les xarxes socials. La reforma de la infraestructura, que uneix el parc de Sant Miquel amb el passeig de l’Alguer per sobre del riu Valira d’Orient, és previst que acabin a mitjan agost, sempre, això sí, que no hi hagi imprevistos que endarrereixin les obres. La data d’inici d’aquesta actuació s’ha programat per després de la Festa del Poble, celebrada aquest cap de setmana, per minimitzar les molèsties als ciutadans, ja que tindrà afectacions en la circulació de