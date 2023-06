Actualitzada 26/06/2023 a les 15:12

El comú d'Escaldes-Engordany obre demà les inscripcions per assitir al Campus Ràmio. Es preveuen campaments per a infants de 8 a 11 anys i també per a joves d'entre 12 i 16 anys. L'acitivitat tindrà lloc de juliol a setembre amb torns d'una setmana. El preu del campus és de 144 euros i inclou els àpats, a excepció de l'esmorzar i dinar del primer dia, i les pernoctacions, a més de les acitvitats. Les inscripcions es poden fer a partir de demà a la web