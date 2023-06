El FesTapa s'ajorna unes hores per la pluja

Actualitzada 26/06/2023 a les 18:19

ATENCIÓ! Posposen el FesTAPA fins a les 19:30 fins que pari de ploure ☔️

Ho tenim tot a punt però la pluja ens està fent la guitza!

✅Tenim els 10 restauradors preparats i les 10 tapes a punt!

Quan acabi de ploure us esperem a Sant Miquel! #encamp #andorra #festadelpoble pic.twitter.com/xhuXo6h4b5 — Comú Encamp (@ComuEncamp) June 26, 2023

L'aparcament de Sant Miquel acollirà a partir de les 19.30 hores el FesTapa, una proposta de nova creació del comú d'Encamp com a part dels actes de la festa del poble. La iniciativa havia de començar a les 16 hores pero la pluja ha obligat a ajornar-la fins a les 19.30 hores "fins que pari de ploure", segons ha informat el comú a través de Twitter.Els participants podran tastar les deu tapes de diferents establiments de la parròquia a un preu de 2 euros per plat. Els inscrits comptaran amb un passaport per degustar totes les tapes i participar en el sorteig d'un sopar. A més, el comú premiarà la millor tapa, la més creativa i la més venuda. L'activitat està amenitzada per música en directe fins a les 20 hores.