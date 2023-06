Les obres encara no tenen calendari perquè l’empresa encara està analitzant si li convé assumir el projecte

El comú d’Escaldes-Engordany va reunir-se aquesta setmana amb un privat interessat a invertir en la construcció de l’aparcament de l’Obac. La cònsol major escaldenca, Rosa Gili, va explicar aquesta setmana en declaracions al Diari que la corporació no pot posar un calendari al projecte perquè l’empresa “està fent els càlculs econòmics per decidir si li surt a compte o no” fer una inversió en l’equipament. En els propers mesos, va apuntar la mandatària, caldrà mantenir les converses amb aquest possible inversor. “Hi estem treballant. Encara s’han d’explorar diversos punts d’aquesta opció. De moment estem a l’expectativa”, va assenyalar la cònsol

