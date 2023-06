Actualitzada 25/06/2023 a les 06:26

Pal celebra avui l’últim dia de la festa major. Els actes començaran a la una del migdia amb la missa solemne a l’església de Sant Climent. Tot seguit hi haurà cercavila i aperitiu a la plaça del poble. Abans de la tarda de comiat, es farà una guerra de pintura, a dos quarts de sis de la tarda. En acabat hi haurà xocolata desfeta per a tots els participants.