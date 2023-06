Los Manolos omplen la plaça Vinyes de la capital

Andorra la Vella celebra aquest cap de setmana la festa del poble. El plat fort del cartell, ja gairebé marca de la casa, va ser ahir al migdia el concert de Los Manolos.

El grup barceloní més rumber ha actuat aquest any a la plaça Vinyes, plena de gom a gom per donar la benvinguda a l’estiu al ritme de clàssics com l’olímpic Amigos para siempre, entre altres cançons.



La jornada va continuar amb el XX Aplec de la Sardana i va acabar, a dos quarts d’onze de la nit, amb el castell de focs d’artifici.



D’altra banda, l’estadi comunal Joan Samarra Vila