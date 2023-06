L'Encamp de Gresca més participatiu omple els Arínsols

Actualitzada 25/06/2023 a les 06:30

Després de donar per inaugurada de manera oficial la Festa del Poble divendres amb diverses activitats per a tots els públics, l’encesa de la foguera, tant a Encamp com al Pas de la Casa amb dos espectacles de foc, i el concert de Stay Homas com a actes principals, Encamp va continuar ahir amb la celebració d’activitats participatives per a la canalla i per al conjunt de la ciutadania.Així, la plaça dels Arínsols va acollir novament la ballada de l’Encamp de Gresca, una dansa presentada per primera vegada el 2019 i que s’ha convertit en la tradició del dissabte de la Festa del Poble. Precisament, la cònsol major encampadana, Laura Mas, va assegurar que l’Encamp de Gresca “és una dansa participativa i popular que ha de perdurar en el temps”. A més, va dir, “cada vegada la Festa del Poble agafa més embranzida i és molt reclamada per tots els ciutadans”.Van obrir la festa els més petits de l’Esbart Sant Romà, amb la Polca d’Orus a l’estil Sant Romà. A continuació van representar-se les tres versions de l’Encamp de Gresca, la primera amb el cos principal de dansaires, la segona amb les autoritats i la tercera la més popular, oberta a tothom.La festa va continuar a la tarda amb la gimcana interparroquial a l’aparcament de Sant Miquel, on les colles de joves de les parròquies d’Andorra van participar en una competició de jocs de destresa i habilitats per endur-se el premi a la millor colla. La trobada va acabar amb un sopar de germanor al complex esportiu.La jornada va incloure, a més, na audició de sardanes, ball de tarda a càrrec d’Euphoria, un sopar de gala i la discomòbil a la nit amb DJ Moncho.