Encamp comença les obres al pont de Sant Miquel

Actualitzada 25/06/2023 a les 12:54

El comú d'Encamp comença dimarts els treballs de rehabilitació del pont de Sant Miquel. La infraestructura d'unió del parc de Sant Miquel amb el passeig de l'Alguer, passant per sobre del riu, restarà tallada durant sis setmanes, que és el que s'espera que durin les obres. El comú informa que els vianants hauran de passar per sobre del pont del carrer de les escoles per tal de travessar el riu.L'obra consistirà a rehabilitar l'estructura metàl·lica del pont, el paviment de fusta i els caps ponts del formigó armant per tal de refer el paviment i l'estructura inferior, que es trobava en mal estat, segons informa el comú per les inclemències meteorològiques i per llençar sals fundents pel gel.