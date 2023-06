La cabana de la parròquia es manté en 370 caps bovins i equins

Actualitzada 24/06/2023 a les 06:32

GOVERN NO DESCARTA L'ESCOLA DE RAMADERS

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia no descarta crear una escola on els joves puguin formar-se en els oficis del sector. Tot i això, Casal va matisar que la proposta “s’haurà d’analitzar bé per determinar si realment és una demanda del conjunt del sector”. Crear una escola d’agricultura i ramaderia podria ser una mesura “interessant” per ajudar a garantir el relleu generacional de les explotacions, “però caldrà veure si el sector la considera una solució o cal explorar altres propostes”. El missatge és clar: abans de prendre una decisió sobre aquesta proposta el Govern escoltarà els ramaders.

La Massana va celebrar ahir al migdia la benedicció de les guardes comunes de Setúria. Com marca la tradició, la festa simbolitza el pas de la primavera a l’estiu i, per tant, l’inici de les pastures d’alta muntanya. El sector ramader de la parròquia, va explicar el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, encara la temporada amb una cabana que s’ha mantingut estable en els últims anys. Un centenar de persones van participar en la trobada, comptant-hi ramaders, autoritats, periodistes i ciutadans de la parròquia. L’encarregat de llegir la benedicció i fer l’aspersió amb aigua beneïda va ser el mossèn de la Massana, Eduard Salinas.Aquest estiu han pujat a les muntanyes massanenques uns 370 caps grossos de bestiar, entre boví i equí, i mig miler d’ovelles, acompanyades d’alguna cabra. Aquest ramat, va assenyalar Gueimonde, és molt important per a la conservació de l’entorn natural perquè “fa la doble funció de netejar els prats d’una forma natural, col·laborant en la gestió forestal, i d’arribar a punts on els caps de bestiar grossos no poden accedir”, ja que peixen en valls més altes.Pel que fa a l’herba dels prats, el conseller va explicar que les precipitacions de l’últim mes han contribuït a millorar-ne la qualitat. “Els prats són d’un verd que fa molts anys que no vèiem. Tant de bo aquest estiu també hi hagi pluges perquè les vaques tinguin bon aliment”, va afirmar el conseller.Per la seva part, la cònsol major, Olga Molné, va encetar l’acte amb un reconeixement a tots els ramaders i ramaderes “que treballen de valent per mantenir viu el sector de la ramaderia”. Des de fa quaranta anys, la persona que té cura dels animals durant els mesos de més calor és la vaquera, Rosa Vidal, que va rebre un obsequi d’homenatge per la seva dedicació a l’ofici. Gueimonde li va entregar una talla de fusta, que va rebre amb il·lusió.D’altra banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va assegurar en declaracions als mitjans abans de la benedicció que a partir de la tardor vinent el Govern organitzarà reunions amb els ramaders i agricultors per poder traçar un full de ruta amb les seves necessitats més concretes. “Farem una anàlisi que ens ha de permetre detectar preocupacions més concretes i seguir acompa­nyant el sector amb les ajudes de la pràctica de l’agricultura i la ramaderia”, va assegurar Casal, que va afegir que “amb la nova Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola hem pogut actualitzar les ajudes al sector amb l’IPC”. Unes mesures, va apuntar, que contribueixen a mantenir un sector tradicional clau per a un bon manteniment de l’entorn natural.