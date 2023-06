L'estiu arriba a la capital a ritme de Los Manolos

Actualitzada 24/06/2023 a les 16:30

Andorra la Vella celebra aquest cap de setmana la festa del poble amb el ja gairebé tradicional concert de Los Manolos aquest migdia com a plat fort del cartell. El grup barceloní ha actuat aquest any a la plaça Vinyes, plena de gom a gom per donar la benvinguda a l'estiu a ritme de 'Amigos para siempre', entre d'altres. La jornada continuarà amb el XX Aplec de la Sardana i el castell de focs d'artifici a les 22.30 hores des de l'avinguda Salou.D'altra banda, l'estadi comunal Joan Samarra Vila acull la festa de la joventut, amb el festival de talent juvenil, el sopar popular i nit de música amb els concerts de la rapera Sofia Gabanna, Isolda, W'Wise, Edut Petit ft. Dkaye i Flake.