Actualitzada 24/06/2023 a les 06:31

Deu establiments oferiran propostes gastronòmiques al FesTapa d’Encamp, que se celebrarà dilluns a partir de les quatre de la tarda a l’aparcament de Sant Miquel, on també hi haurà música en directe. Les tapes tindran un preu de dos euros, que s’han de canviar per tokens. Els participants tindran un passaport per degustar la desena de tapes i poder guanyar un sopar.