Una desena d'establiments al FesTapa d'Encamp

Actualitzada 23/06/2023 a les 13:51

Deu establiments oferiran propostes gastronòmiques en el FesTapa d'Encamp que es celebrarà dilluns a partir de les quatre de la tarda a l'aparcament de Sant Miquel, on hi haurà música en directe, en el marc de la festa del poble. Les tapes tindran un preu de 2 euros que s'han de canviar per tokens i els participants tindran un passaport per degustar la desena de tapes i poder guanyar un sopar. El comú premiarà la millor tapa, la més creativa i la més venuda.Encamp inicia avui amb al revetlla quatre dies de festa del poble amb activitats esportives, infantils, concerts i propostes per a tots els públics.