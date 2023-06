Obren portes els 1.350 metres quadrats del nou gimnàs

El comú ha invertit 2,4 milions en la renovació de les instal·lacions

El Complex esportiu d’Encamp va estrenar ahir el nou gimnàs, una àrea de 1.350 metres quadrats en la qual s’han invertit 2,4 milions d’euros i que la ciutadania podrà visitar des d’avui fins dilluns de les 10 a les 13 hores. Les ins­tal·lacions tenen dues sales polivalents, dos vestidors, un vestíbul, una zona de màquines per a diferents tipus d’exercicis, un espai per a estiraments i una terrassa exterior amb vistes al riu i al passeig de l’Alguer, on es preveu fer activitats a l’aire lliure com ara cycling aquest estiu.



La cònsol major, Laura Mas, que va visitar ahir les

