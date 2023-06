La piscina de la Mola obre demà amb més zona enjardinada

Actualitzada 23/06/2023 a les 14:34

La piscina de la Mola d'Encamp obre demà després dels treballs de remodelació que es van iniciar l'any passat i han finalitzat ara amb la impermeabilització i el canvi dels sortidors exteriors. La remodelació ha servit per millorar la seguretat i la funcionalitat a diferents espais, segons informa el comú, remarcant que s'ha ampliat la zona enjardinada i que aquesta temporada hi haurà més actitats. La instal·lació comptarà durant tot l'estiu amb bibliopiscina, aiguagim, ioga i circuit funcional.L'horari de la instal·lació serà de les 10 a les 20 hores des del juliol al setembre, i la setmana vinent obrirà entre les 12 i les 20 hores. El preu de l'entrada és de 7,40 euros per als adults i 4,20 euros per als infants i majors de 65 anys. El comú ofereix a més diferents tarifes d'abonament.