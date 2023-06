Actualitzada 22/06/2023 a les 06:45

En la roda de premsa posterior al consell de comú el conseller del grup del PS+Independents David Ríos va anunciar que no es presentarà a les properes eleccions comunals, previstes per al desembre d’aquest any.Ríos va apuntar que esgotarà el mandat i va recalcar que plega “per qüestions personals” i per poder dedicar “el màxim de temps a la família”. El representant del grup de la minoria va assegurar, en ser preguntat pels periodistes, que no té “cap problema” amb el partit, al qual de moment continuarà vinculat. Ríos va informar la formació de la decisió fa un parell de mesos.