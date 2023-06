Ordino dedica 533.600 euros a la reparació de les voravies

Actualitzada 22/06/2023 a les 18:45

El consell de comú d'Ordino ha aprovat aquest migdia l'adjudicació del concurs per finalitzar la reparació de totes les voravies de la parròquia. Hi destinaran 533.673 euros i preveuen començar els treballs al setembre i enllestir-los en tres mesos, abans del desembre. El comú va començar la primera fase a l'estiu del 2022 i encararà ara la segona, on se centraran en la reparació dels panots malmesos que se substitueixen per asfalt. D'aquesta manera, a Ordino es treballarà en l'entrada i sortida del poble, l'Anglada, la voravia del cementiri, les cruïlles de l'Aldosa i de la Clota Verda, mentre que a Riberamunt s'intervindrà a la Cortinada, Arans, l'entrada de Llorts i el Serrat. En la fase 1 del pla de reparació es va invertir a la Cortinada i a la zona del coll d'Ordino amb una inversió de 81.572 euros.El comú ha denunciat a la policia la desaparició d'un quadre que es trobava en un despatx de l'antiga casa comunal d'Ordino. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha concretat que es tracta d'una còpia del quadre de Don Guillem i que no es té la informació exacta per saber quan va desaparèixer la peça.