La Fira del vehicle d'ocasió tindrà quinze expositors

La Fira del vehicle d’ocasió de Sant Julià de Lòria tornarà el cap de setmana de l’1 i 2 de juliol amb una quinzena de concessionaris participants. L’esdeveniment tindrà lloc als terrenys de la Borda Huguet, situada entre les places d’Isidre Valls i del Solà, al marge dret del riu sota del nou vial. Es tracta d’un terreny de 7.000 metres quadrats que el comú ha llogat a la família propietària i on es podran encabir més còmodament els vehicles que acudiran a la cita.Una diferència respecte de l’edició de l’any passat és que no s’hi exposaran autocaravanes perquè l’únic concessionari del país amb aquest tipus de vehicle no podia assistir-hi per problemes d’agenda. L’organització de la fira ha tingut un cost d’uns 7.000 euros per al comú. El cònsol major, Josep Majoral, espera que l’esdeveniment també ajudi a dinamitzar el teixit comercial de la parròquia. “És un cap de setmana d’activitat al voltant de les fires que dona compliment al punt del nostre programa electoral de reactivar la parròquia i el seu comerç al voltant d’esdeveniments diversos”, va afirmar.A banda dels vehicles, a la Fira del vehicle d’ocasió hi haurà una emissora de ràdio que anirà amenitzant la mostra amb entrevistes als expositors i una part d’especialistes relacionats amb el món del motor, que oferiran revisions mecàniques i accessoris, entre altres opcions.