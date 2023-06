Campanya per recollir propostes de millora de la gent gran

Actualitzada 22/06/2023 a les 13:58

El cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, s'ha compromès a fer partícips a la gent gran dels nous projectes urbanístics del comú. Durant la sessió del consell de la gent gran, reunida aquest matí, s'ha acordat iniciar al mes de setembre una campanya de comunicació dirigida a totes les persones majors de 65 anys d'Andorra la Vella per recollir les seves propostes, suggeriments, iniciatives i neguits. La previsió és al mes d'octubre recollir totes les propostes i suggeriments que hagin arribat a través de les bústies habilitades als tres punts de trobada, al correu electrònic o per telèfon. Les reunions del consell de la gent gran es faran de manera mensual i els integrants s'encarregaran de treballar totes les propostes que rebin i, sobretot, d'informar a les persones de quines són de competència comunal i, en cas que no ho siguin, dirigir-los a l'òrgan competent.Astrié ha aprofitat per anunciar que s'està treballant per poder conformar el consell dels joves que estarà integrat per nois i noies d'entre 12 i 17 anys a partir de la pròxima tardor.